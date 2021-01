[오늘날씨] 아침 최저 -24도…일부지역 재난급 강추위

[아시아경제 김봉주 기자] 금요일인 8일은 전국 추위가 절정을 이루겠다.

기상청은 "이날 전국 대부분 아침 기온이 -10도 이하, 중부 내륙 등 일부 지역은 -20도 아래로 나타나는 곳이 있겠다. 낮 기온도 수도권과 강원 영서에서 -10도 분포를 보이는 등 추울 것으로 전망된다"고 밝혔다.

중부 내륙과 전북 동부, 경북 북부 내륙은 -20도 이하로 매우 춥겠다,

이날 아침 내륙을 제외한 중부 지방, 전북 서부, 전남권 북부, 북부 내륙 외 경북권, 경남 서부 내륙의 기온은 -15도 이하 수준이겠다.

낮 기온도 수도권과 강원 영서는 -10도 이하, 충청·전라·경북권은 -5도 이하로 예상된다.

바람도 강하게 불면서 체감 온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다.

수도권과 내륙 대부분 지역에는 한파경보가 내려졌고, 그 밖의 전국 대부분 지역에는 한파주의보가 발효됐다.

전라권, 충남 남부, 서해안과 제주도에는 대설특보가 내려졌다.

충남권, 전라권, 제주도에는 시간당 1~3㎝ 내외의 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전라 서해안에는 20㎝ 넘는 눈이 쌓이는 곳이 있을 것으로 보인다.

또 강한 바람과 함께 많은 눈이 내리고 물결이 높이 일면서 항공기나 여객선이 지연, 결항될 수 있다.

지역별 아침 최저기온은 △서울 -18도 △인천 -17도 △수원 -19도 △춘천 -24도 △강릉 -15도 △청주 -18도 △대전 -17도 △전주 -16도 △광주 -13도 △대구 -15도 △부산 -12도 △제주 -3도 등으로 전망된다.

오후 최고 기온은 △서울 -10도 △인천 -11도 △수원 -10도 △춘천 -9도 △강릉 -5도 △청주 -10도 △대전 -8도 △전주 -7도 △광주 -5도 △대구 -5도 △부산 -2도 △제주 1도 등이겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

기상청은 "수도관 동파, 비닐하우스와 양식장 냉해 등 시설물과 농작물 피해가 우려되니 철저히 대비하기 바란다"고 당부했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr