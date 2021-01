속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 용인시는 코로나19 집단감염이 발생한 수지산성교회와 관련해 13명이 추가로 확진됐다고 7일 밝혔다.

이에 따라 이 교회 관련 확진자는 160명으로 늘었다.

추가 확진된 13명 가운데 6명은 시방역당국의 기존확진자 심층 역학조사 과정에서 수지산성교회관련 확진자로 재분류됐다.

수지산성교회에서는 지난달 29일 신도 1명이 코로나19에 확진된 이후 목사·부목사, 교인 등으로 집단전파가 일어나고 있다.

이에 따라 시방역당국은 지난달 13일부터 이달 1일까지 교회를 방문한 신도와 가족 등 784명에 대해 전수검사를 하고 있다.

