[아시아경제 이민지 기자] NH프라임리츠는 보통주 1주당 119원의 배당을 결정했다고 7일 공시했다. 배당금 총액은 22억원으로 시가배당률은 2.6%다.

배당 기준일은 지난해 11월 30일로 배당금은 오는 2월 19일 정기 주주총회가 이뤄진 뒤 1개월 이내에 지급될 예정이다.

