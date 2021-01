북극발 한파 영향으로 서울 최저 기온이 영하 16도까지 떨어지며 한파경보가 내려진 7일 서울 여의도한강공원에 밤사이 내린 눈이 쌓여 있다./김현민 기자 kimhyun81@

