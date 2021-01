안철수 “오세훈, 후보 단일화 고민 이해…野 지지자 공감대가 중요”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 7일 오세훈 전 서울시장이 국민의힘 입당을 요구하며 조건부 서울시장 보궐선거 출사표를 내놓은 것에 대해 “오 전 시장의 의견은 후보 단일화를 반드시 이뤄서 시장선거에서 승리하고 정권교체의 초석을 만들겠다는 고민에서 나온 것으로 이해 한다”며 “서울시민들과 모든 야권 지지자들의 공감대가 중요하다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “후보 단일화에 대해서는 여러 방법이 있을 수 있다”며 이같이 말했다.

안 대표는 오 전 시장을 만날 의향이 있는지에 대해 “야권 승리를 위해서 어떤 분도 만날 용의가 있다”고 밝혔다.

안 대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장과의 전날 만남과 관련해서는 “새해 인사만 드렸다”고 말했다.

