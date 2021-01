생산성본부, '2021 경제 전망 컨퍼런스' 개최

27일 거시경제, 산업정책, 금융시장, 통상무역, 부동산 등 분야별 해법 제시

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC)는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 촉발한 경제 위기 타개를 위해 오는 27일 '2021 경제전망 컨퍼런스'를 개최한다고 밝혔다. 행사는 오전 9시부터 오후 6시까지, 온·오프라인으로 동시 진행된다.

지속되고 있는 코로나19 여파를 비롯해 미국 조 바이든 행정부 출범, 미-중 갈등의 심화 등 세계 경제의 불확실성과 변동성이 높아지고 있는 가운데, 이번 컨퍼런스는 국내 및 국제 경제 이슈를 조명하고 정부 정책과 각종 산업 변화를 예측할 수 있도록 기획됐다.

컨퍼런스는 거시경제, 산업정책, 금융시장, 통상무역, 부동산 등 모두 5개 세션으로 구성됐다. 먼저, 오전에는 한미 FTA 협상 등에 참여했던 제현정 한국무역협회 통상지원실장이 '최근 국제통상무역환경의 변화'를, 경읽남(경제 읽어주는 남자)으로 알려진 한국경제산업연구원 김광석 실장이 '2021년 거시경제 전망'을 주제로 강연한다. 오후에는 KDI 출신 박정호 명지대 특임 교수가 '정부 정책과 산업별 트렌드 분석'을, 환율과 금리 마스터 오건영 신한은행 부부장이 '코로나 19 상황에서의 국제금융시장의 변동'을, 부동산 전문가 한문도 교수가 '부동산 정책과 투자 전략'에 대해 공유한다.

강연자와 참석자의 안전을 위해 선착순 50여 명 정도의 소수 인원을 대상으로 오프라인 강연을 진행하며, 온라인으로도 생중계된다. 정선학 한국생산성본부 경영교육센터장은 "많은 기업들이 코로나19로 인한 경제적 위기와 변화 속에서 뾰족한 해법을 찾지 못하고 있다. 신속하게 대응하지 못할 경우 중장기적인 산업구조 변화에 뒤처질 가능성이 높다"며 "2021년은 기업의 미래 성장의 중요한 변곡점이 될 것"이라고 말했다.

