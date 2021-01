기아차 씨드 왜건 PHEV, 스웨덴 車전문지 '최고의 차' 선정

2018년 옵티마 왜건 PHEV 이어 두번째

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차의 충전식 하이브리드 전기차인 씨드 왜건 플러그인 하이브리드(PHEV)가 유럽 자동차 전문지 테크니켄스 바를츠가 선정한 ‘2021 최고의 차’에 이름을 올렸다. 이로써 기아차는 2018년 옵티마 왜건 플러그인 하이브리드에 이어 두 번째로 테크니켄스 바를츠 최고의 차에 선정되는 영예를 안았다.

이번 2021 최고의차 최종 후보에는 포르쉐 타이칸, 폴크스바겐 ID.3, BMW iX3 등 총 10대의 차가 결선에 올라 경쟁을 벌였다. 자체 심사위원단 평가를 종합한 결과 지난달 30일(현지시각) 기아차의 씨드 왜건 플러그인 하이브리드가 최종 수상했다.

피터 힘머 기아차 스웨덴판매법인장은 “기아차가 2018년에 이어 다시 한번 플러그인 하이브리드 차량으로 최고의 상을 받게 돼 매우 자랑스럽고 기쁘다”며 “우리의 목표는 더 많은 스웨덴 사람들이 친환경 자동차를 선택해 기후위기를 극복하는 데 기여하는 것”이라고 밝혔다.

심사위원단은 “씨드 왜건 플러그인 하이브리드는 실용적이고, 기능적이며, 안전하고, 경제적인 점 등 많은 장점을 갖고 있으며, 무엇보다 친환경적인 면이 돋보였다”고 선정 이유를 설명했다.

기아차 씨드 왜건 플러그인 하이브리드는 지난해 1월 출시돼 지금까지 스웨덴에서만 4000대 이상이 판매됐다. 씨드 왜건 플러그인 하이브리드에는 8.9kWh 리튬폴리머 배터리팩과 44.5kW 전동모터가 장착돼 60㎞를 전기로만 운행할 수 있다.

한편 기아차는 스웨덴에서 지난해 한 해 동안 약 2만5000대를 판매했다. 이 가운데 74%에 해당하는 1만9000대가 친환경차다. 이밖에도 기아차는 유럽에서 지난해 한 해 약 43만2000대의 판매고를 올렸으며, 이 중 친환경차는 27% 수준이다.

