韓, '신남방 핵심' 인니 자카르타 수돗물 공급사업 진출

수공, 인니 '까리안 광역상수도 사업' 최종 수주

"정부-공공-민간 협력 '물산업 팀 코리아' 첫 해외 진출"

총 사업비 2000억…내년 하반기 준공

[아시아경제 문채석 기자] 한국이 신남방 정책의 핵심지인 인도네시아 수도 자카르타와 인근 지역에 200만명에게 수돗물을 공급하는 사업을 따냈다.

환경부는 한국수자원공사 컨소시엄이 지난 5일 2000억원 규모의 '까리안 광역상수도 국제경쟁입찰사업'을 수주했다고 7일 밝혔다.

내년 하반기에 준공될 예정인 까리안 댐에서 만든 물을 자카르타주, 땅그랑시, 남땅그랑시 3개 지방자치단체에 공급하는 사업으로, 하루에 약 40만t(200만명분)을 공급한다.

댐 건설, 댐~정수장 관로 설치비는 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF) 등을 통해 마련했다. 이번에 수주한 정수장, 정수장~지자체 관로 건설·운영관리는 민관합작투자(PPP)로 한다.

2017년 11월 한-인니 정상회담 이후 수공이 사업을 인니 정부에 제안해 이 같은 결실을 맺었다. '한국판 광역상수도'를 해외에 수출한 최초 사례다.

환경부 관계자는 "정부 간 협력을 바탕으로 물관리 전문 공공기관이 사업을 수주하고, 향후 설계·조달·시공(EPC)에 기업이 들어가는 '물산업 팀 코리아' 해외진출의 대표 사례"라고 설명했다.

환경부는 '맞춤형 접근, 팀 코리아 진출, 한국판 그린·디지털 뉴딜 확산'이란 3대 정책방향을 설정한 뒤 신남방 물산업 진출을 추진해왔다.

조명래 환경부 장관은 "이번 사업을 성공적으로 추진해 우리나라의 물 기술을 바탕으로 현지 물 문제 해결에 기여할 것"이라며 "물 산업 신남방 시장 진출에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr