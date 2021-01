이방카, 의사당 난입 시위대를 '애국자'로 표현했다 구설

트럼프 대통령 지지자들, 의회 난입 등 사상 초유의 폭력시위 전개

트럼프 장녀 이방카, 시위대 '애국자' 표현 트윗…논란 일자 삭제

[아시아경제 김대현 기자] 이방카 트럼프 백악관 선임보좌관이 대선 결과에 항의하려고 미국 워싱턴DC 국회의사당에 모인 시위대를 "애국자"라고 표현해 구설에 올랐다. 논란이 되자 이방카 보좌관은 관련 트윗글을 삭제했다.

6일(현지시간) CNN방송·더힐 등 미 외신에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 장녀 이방카 선임보좌관은 의사당 건물에 결집한 트럼프 지지자들을 향해 트위터로 "미국의 애국자들 - 우리 사법 기관에 맞서 안보를 위협하거나 무례하게 행동하는 것은 용납할 수 없다"며 "즉시 폭력을 멈춰야 한다. 평화를 지켜달라"고 썼다.

트윗은 아버지 트럼프 대통령이 시위대에 '평화'를 촉구하는 글을 공유하며 함께 남긴 것으로, 시위대를 향해 자제를 촉구한 것이다. 이방카 보좌관에 앞서 트럼프 대통령은 “평화를 유지하고 우리 국회의사당 경찰과 법 집행에 따르라"고 호소하기도 했다.

문제는 표현에 있었다. 온라인 등에서 이방카 보좌관 글 가운데 '애국자'라는 표현을 문제 삼았다. 미 언론도 "이 사람들(의사당 건물에 침입한 시위자)도 애국자인가"라며 의문을 제기했다.

그러자 이방카 선임보좌관은 "아니다"라며 "평화적 시위가 애국적인 것"이라고 해명했다. 이어 "폭력은 용납될 수 없다. 최대한 강하게 비판받아야 한다"고 덧붙였다. 현재 처음 논란이 된 트윗은 삭제된 상태다.

이날 트럼프 대통령을 지지하는 시위대는 지난 대선 결과에 항의하고 의회가 조 바이든 당선인의 대선 승리를 인증하는 절차를 방해하기 위해 워싱턴DC에 결집했다. 하지만 일부 시위자들이 의사당 건물에 난입하고 상원의장석을 점거하는 등 난동을 부렸다. 현재 주요 외신에 따르면 미 경찰이 시위대를 제지하는 과정에서 혼란이 계속되고 있다. 경찰은 진압 과정에서 최루탄을 난사했고, 총격전까지 벌어지면서 사상자까지 발생했다. 건물 안에 사제 폭발물이 발견됐다는 보도도 전해졌다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr