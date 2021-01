[아시아경제 이민지 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 273,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 251,500 2021.01.07 08:26 장시작전(20분지연) 관련기사 SK, 美 수소에너지 선도 기업 투자…글로벌 수소시장 본격 진출기업들도 국내에서 재생에너지 조달…한국형 RE100 도입[신년사]최태원 회장 "사회 문제해결 노력하는 새로운 기업가 정신 필요" close 는 북미 수소 사업회사인 플러그파워(Plug Power) 지분투자를 위해 미국내 자회사인 플루투스캐피탈(Plutus Capital)의 주식 2만1300주를 2313억원에 취득했다고 7일 공시했다. 이는 자기자본대비 0.44%에 해당한다.

회사 측은 “지분 투자를 위해 당사 자회사인 Plutus Capital에 출자한 것”이라고 설명했다.

