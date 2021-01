편의점, 150만원 설날 한우세트 판매…황금소코인도 등장

GS25, 신축년 설 선물세트 판매

[아시아경제 차민영 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 35,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,200 2021.01.07 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [신년사] 허태수 "디지털 역량 강화와 친환경 경영으로 신사업 매진" 집집마다 빵 소비 지출 ↑…편의점 투톱, 프리미엄 빵 전쟁1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시 close 이 운영하는 편의점 GS25가 신축년 설 선물세트 판매에 돌입한다고 7일 밝혔다. 한우, 수산, 과일, 주류, 통조림, 가전제품, 위생용품, 생필품 등 50여 분류의 700여종으로 예년 대비 물량과 규모를 확대했다.

고향집에 소 한마리 보낸다

GS25는 신축년을 맞아 '소 플렉스' 콘셉트로 기획한 설 선물세트 '우월한우한마리세트', '황금소코인' 등을 출시했다. 우월한우한마리세트는 최상급 한우 한마리를 그대로 구현하는 콘셉트다. 투뿔(1++) 한우 중에서도 마블링(근내지방도)에 따라 한 번 더 걸러진 최상위 등급인 투뿔넘버나인 한우가 사용됐다.

GS25는 등심, 살치살, 치마살, 안심 등 8종의 투뿔넘버나인 등급의 한우 부위를 실제 소 모양을 본뜬 패키지에 담아내는 방식으로 한우 한마리 콘셉트를 직관적으로 나타냈다. 송로버섯 소금, 화이트 트러플 엑스트라 버진 올리브 오일 등 명품 향신료 4종까지 동봉됐다. 세트 가격은 150만원이다.

소 캐릭터와 복 주머니가 함께 디자인된 한정판 황금소코인 3종 또한 출시됐다. 금 중량을 11.25g(97만2000원), 18.75g(161만2000원), 37.5g(317만6000원)로 각각 달리해 다양한 가격대의 상품으로 구성됐다. 각 100개씩 총 300개를 제작해 한정 판매한다. 이외에도 볼빅의 비비드 볼에 다양한 소 디자인을 입힌 골프용품 볼빅흰소신년기획세트 등이 함께 출시됐다.

홈술족 겨냥 600만원 와인도 준비

GS25는 이번 설날 한정 수량 상품으로 슈퍼프리미엄 와인 4종을 선보였다. 프랑스 최고의 와인으로 평가 받는 샤또 1등급 와인 5병으로 구성된 '5대 샤또와인세트(600만원)'를 비롯한 '샤또페트뤼스2014(550만원)', '샤또무똥로칠드1990(149만원)', '샤또디껨2007(62만원)'을 한정 판매한다.

국내 명주로 꼽히는 '일품안동소주세트', '계룡백일주예단명주세트' 등 6종의 명품 전통주 또한 GS25에서 만나 볼 수 있다. 가격은 2만9000~6만6800원이다. 이외에도 GS25는 주류 스마트오더 시스템 ‘와인25플러스’를 통해 700여종의 주류를 다채롭게 즐길 수 있도록 준비했다.

위생, 방역, 집콕 세트 상품도

위생과 방역에 대한 국민적 관심이 '홈케어 연간 회원권(43만9000원)'을 GS25의 설 선물세트로 등장시켰다. '방역살균케어(10만2000원)', '냉장고케어(8만910원)' 등의 서비스와 함께 마스크, 손소독티슈 등으로 구성된 '우리가족지킴이세트(1만6900원)'도 함께 운영된다.

아울러 신라면, 진라면 등 라면20입세트를 1만원대, 햇반30입세트를 2만원대로 구성한 생필품 선물세트를 선보였다. 라면 20입세트의 경우 전국 가맹점의 발주(상품주문)가 몰리며 5만개 이상의 물량이 소진됐다. 안락한 집콕 생활을 위한 구스이불(5만9000원) 등 침구세트와 식기세척기(109만9000원), 건조기(96만6000원) 등도 포함됐다.

GS25는 건강과 면역력 증진에 도움이 되는 건강식품을 전년대비 40% 이상 늘린 100여종으로 확대했다. '콜드체인 유산균 여에스더 유산균클래식(5만4900원)'과 '크릴56 3종세트(7만9000원)', '크릴SC(8만9000원)'등이 GS25의 차별화 상품으로 기획됐고 스테디셀러 상품인 홍삼세트, 녹용세트 등이 출시됐다. '베고니아관엽세트' 등 6종의 반려식물과 ‘지미추 EDT 우먼40ml’, ‘양키캔들세트’ 등 향기 테라피 상품도 있다.

사전 구매시 50% 할인 혜택

오는 28일까지 사전 구매 시 특별 혜택도 제공한다. GS25는 한우, 수산, 과일, 수제햄, 통조림 등 100여종의 상품을 제휴카드로 구매할 경우 원플러스원 증정 혜택을 제공한다. 50% 저렴하게 구매하는 셈이다. 100만원 이상 구매 후 GS&POINT를 적립할 시 5만원 상당의 모바일 상품권을 선착순 200명에게 100% 증정하는 행사도 병행된다.

GS25는 사회적 거리두기가 격상됨에 따라 비대면 배송 서비스 또한 강화했다. 총 물량의 70% 이상인 500여종의 설 선물세트에 무료 배송 서비스를 도입한 것이다. 비대면 쇼핑 편의를 위해 제작된 e-카탈로그, 모바일 카탈로그는 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 35,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,200 2021.01.07 08:25 장시작전(20분지연) 관련기사 [신년사] 허태수 "디지털 역량 강화와 친환경 경영으로 신사업 매진" 집집마다 빵 소비 지출 ↑…편의점 투톱, 프리미엄 빵 전쟁1500만 펫팸족 잡는다…GS25, '반려동물 다이어리' 출시 close 홈페이지, 전용 앱 '더팝'을 통해 이용 가능하다.

GS25 관계자는 "코로나19로 대면 방문이 어려워 지면서 비대면 선물로 설 명절 인사를 대신하려는 소비자를 위해 플렉스 콘셉트의 프리미엄 상품부터 생필품 선물세트까지 다양한 구성의 선물세트를 선보였다"며 "사전 구매 행사처럼 설 명절을 준비하는 고객의 알뜰한 소비를 돕기 위한 다양한 행사를 이어갈 방침"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr