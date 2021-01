[아시아경제 조인경 기자] 6일 저녁부터 내린 폭설로 시내 도로 곳곳이 혼잡을 빚으면서 서울시가 7일 출근 집중배차 시간을 평소보다 30분 늘려 오전 9시30분까지로 연장했다.

이에 따라 지하철은 오전 7시부터 9시30분까지 평소보다 운행 횟수가 36회 늘어난다. 시내버스도 전 노선이 출근시간대에 이뤄지는 최소배차간격 운행을 늘리고 상습결빙에 따른 통제구간을 지나는 노선은 우회 운행한다.

도로통제 정보는 정류소의 버스정보안내단말기(BIT)와 도로전광표지(VMS)를 통해 안내된다. 서울교통정보센터 토피스 홈페이지와 트위터 등으로도 확인할 수 있다.

