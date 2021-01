롯데온 "'집콕'에 외투보다 실내복 인기…'마약잠옷' 특가전 실시"

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 겨울 패션 트렌드가 변했다. '집콕'이 장기화 되자, 한파에도 겉옷 보다는 집에서 따뜻하게 입을 수 있는 옷들의 매출이 크게 늘었다.

7일 롯데온이 지난 12월 한달간 의류 매출을 살펴본 결과 지난해 대비 '잠옷·홈웨어'의 매출이 17% 늘어난 것으로 나타났다. 특히 크리스마스와 연말 홈파티 수요로 인해 12월 마지막 2주간(12.17~12.31)의 '잠옷·홈웨어'의 매출은 전년 대비 33% 증가했다. 이 외에도 12월 보온에 도움을 주는 '내복·발열내의' 매출이 599%, '아동 내의·실내복'이 55% 증가한 것으로 집계됐다.

또 홈웨어이지만 외투 하나만 걸치면 외출이 가능한 '원마일웨어'도 인기를 끌었다. 실내와 야외 모두 편하게 입기 좋은 ‘트레이닝복’의 매출은 지난 12월 한 달간 전년대비 32% 늘었으며, 편한 실내·외복으로는 ‘티셔츠’가 14%, ‘원피스’의 매출이 62% 증가했다.

이에, 롯데온은 오는 17일까지 언더웨어 브랜드 ‘속옷미인’과 함께 ‘패밀리 마약잠옷 특가전’을 준비해 기모 소재의 홈웨어 50여개를 할인 판매한다. 행사 상품 중 2개 이상 구매하면 구매 개수에 따라 ‘덴탈 마스크’ 부터 4만원 상당의 ‘무한도전 파자마 세트’ 등을 사은품으로 제공한다.

10일가지는 ‘집콕러를 위한 원마일웨어 기획전’을 진행해 실내복과 외출복으로 활용이 가능한 상품을 할인 판매한다. 60여개 브랜드가 참여해 약 2000여 개 상품을 최대 15% 할인한다.

이신혜 롯데e커머스 패션팀장은 “코로나의 영향으로 기존 패션 트렌드가 변화하고 있어 앞으로도 롯데온의 검색어와 매출 등을 기반으로 트렌드에 맞는 행사 상품을 준비해 나갈 예정”이라고 말했다.

