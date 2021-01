정인 양 묘소 찾은 이영애, 아산병원에 1억원 기부

"무관심 속에 신음하고 방치된 어린이들 위해 사용됐으면…"

배우 이영애씨가 양부모의 학대로 숨진 고(故) 정인 양을 생각하며 1억원을 기부했다.

서울 아산병원은 이씨가 지난 4일 소아 환자와 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 의료진을 위해 1억원을 기탁했다고 6일 전했다. 이씨는 "정인이처럼 사회의 무관심 속에 신음하고 방치된 어린이들을 위해 사용되었으면 한다"라고 밝혔다. "본인들의 안전은 뒤로한 채 코로나19와 사투를 벌이는 의료진에게도 작게나마 응원이 되었으면 하는 마음"이라고 했다.

아산병원에 따르면 이씨는 2006년 형편이 어려운 중증 환자들을 위해 1억원을 기부하는 등 아산사회복지재단 산하 병원에만 모두 3억5000만원을 후원했다. 이 돈은 난치성 뇌전증·심장질환·선천성 담관폐쇄 환자 및 다문화 가족 환자 서른일곱 명에게 전달됐다.

그는 지난 5일 자녀들과 함께 경기 양평에 있는 정인 양의 묘소를 찾아 추모하기도 했다. 소속사 굳피플 측은 "이영애씨가 정인 양 사건을 접하고 안타까워했다. 아이들이 방학해 머무는 양평 집과 정인 양의 묘지가 차로 10분 내외 거리라서 조용히 다녀온 것으로 안다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr