전자발찌 끊고 옥천→진도, 285㎞ 도주한 30대 성범죄男 검거

[아시아경제 김봉주 기자] 전자발찌를 끊고 달아난 성범죄자가 이틀 만에 경찰에 붙잡혔다.

6일 충북경찰청은 전자발찌를 끊고 도주한 A씨(38)를 전날 오후 10시20분께 전남 진도군에서 현행범으로 체포했다고 밝혔다.

A씨는 지난3일 오후 4시58분께 충북 옥천의 한 모텔에서 전자발찌를 절단기로 훼손 후 도주해 특정 범죄자에 대한 보호관찰 및 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반 혐의를 받게 됐다.

A씨는 버스와 택시 등 대중교통을 이용해 옥천에서 약 285㎞ 떨어진 전남 진도까지 이동했다.

보호관찰소 신고를 받은 경찰은 옥천경찰서와 충북경찰청 강력·마약범죄수사대 30여명을 투입했다.

경찰은 시민 제보와 충남·대전·광주·전남 경찰의 공조로 진도에서 A씨를 붙잡았다.

A씨는 경찰에 "전자발찌가 답답해서 그랬다"고 진술했고, 추가 범행을 저지르지는 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 사안이 중대하고 도주 우려가 있어 구속영장을 신청할 방침이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr