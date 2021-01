울산교육청, 고교 교과서 전 학년 무상 지원

2021학년도부터 전 학년 확대 시행

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시교육청은 2021학년도부터 현재 고등학교 2·3학년 대상인 고교 교과서 무상 지원을 고등학교 전체 학년으로 확대한다.

교육청은 그동안 저소득층, 다자녀 가구 학생 등에게 교과서를 무상지원했다. 2019년에는 저소득층, 다자녀 가구 학생 무상 교과서를 위해 4억여 원을 지원했고, 2020년에는 고등학교 2~3학년 학생에게 19억여 원(2020년 8월 1일 기준)을 지원했다.

학교별 교육과정에 따라 학생들이 사용할 교과서 모두를 무상으로 지원할 예정이며, 학생 전학으로 교과서가 달라질 때도 지원이 된다.

다만, 입학금과 수업료를 학교장이 결정하는 자율형 사립학교는 지원 대상에서 제외된다. 지원 대상에 포함되지 않는 학교라도 저소득층 등 배려대상자 가구 학생의 교과서비는 지난해와 같이 지원할 예정이다.

올해 고등학교 전 학년 무상 교과서 지원 대상은 30462명이다. 학생 1인당 지원금은 10만 원으로 예산은 모두 30억4000여 원이다.

교육청 관계자는 “전국 최고 수준이던 학부모 교육비 부담을 대폭 줄여 경제적 차이로 교육격차가 생기지 않도록 전국 최상위 교육복지를 유지해 나갈 예정”이라고 말했다.

