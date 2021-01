삼진어묵, ‘산타의 선물’ 1000명 온라인 추첨식 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 매장을 찾은 1000명에게 산타의 선물을.

삼진식품 대표 어묵 브랜드 삼진어묵이 크리스마스와 연말을 맞아 전국 직영점에서 진행했던 ‘깐깐한 산타의 크리스마스 선물’ 이벤트의 온라인 추첨식을 6일 진행했다.

추첨식에는 삼진식품㈜ 박종수 회장, 황창환 대표, 이금복 이사, 정성우 상무가 참석했다.

이 날 추첨식으로 선정된 당첨자 1000명의 명단은 1월 11일 삼진어묵 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

한달 간 진행된 이벤트에는 5만5000여장의 응모권이 접수됐다. 이 가운데 1000명을 추첨해 삼진어묵의 ‘저염 어묵’인 ‘우리가족 깐깐한 어묵’ 8종 세트를 선물로 준다.

우리가족 깐깐한 어묵 시리즈 8종은 모듬어묵 2종, 사각어묵 3종, 야채말이어묵, 떡말이어묵, 버섯말이어묵 으로 구성돼 있다.

이번 이벤트 상품으로 증정하는 우리가족 깐깐한 어묵은 나트륨 함량을 30% 낮춘 고단백 저지방 제품으로, 삼진어묵의 ‘저염 어묵’ 시리즈이다.

어묵의 원료인 연육(가공된 생선살)을 80%이상 함유해 단백질 함량은 높이고, 지방과 나트륨을 낮춘 것이 특징이다.

또 어묵 반죽 사이의 공기를 최소화하는 진공 공법으로 제조해 보다 쫄깃한 식감을 살려냈다.

삼진어묵의 우리가족 깐깐한 어묵은 20년 10월 출시 이후 누적 판매량 15만 봉을 넘어섰다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr