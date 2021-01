구인모 거창군수, 새해 주요 사업 현장 점검 나서

거창 전통시장 청년몰, 동부권역 농기계임대사업소 등 주요 사업 점검



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 구인모 거창군수는 소통행정 실현과 주요 현안 사업의 성공적인 추진을 위해 거창 전통시장 청년몰 사업장 등 현장 점검을 했다고 6일 밝혔다.

구 군수는 올해 개장 예정인 거창 전통시장 청년몰 조성지를 시작으로 동부권역 농기계임대사업소 등 주요사업장을 방문, 현장점검과 함께 관계자들의 노고를 격려했다.

거창 전통 시 장내 복합 청년몰을 조성사업은 전통시장 내 유휴공간을 활용해 16개 청년 점포와 공용공간 등을 조성, 고객들에게 다양한 먹거리·볼거리·즐길 거리를 제공함으로써 전통시장에 활기를 불어넣고 청년들에게 양질의 일자리 창출 기회를 제공하기 위해 2년간 총 1,854백만 원의 사업비가 투입된다.

동부권역 농기계임대사업소는 농촌 고령화와 인구감소로 극심한 인력난을 겪고 있는 농촌의 현실을 극복하고자 구 군수의 공약 추진사업이다. 농업기술센터 본소를 비롯하여 4곳의 임대사업소를 운영하고 있다.

구인모 거창군수는 “군민의 삶의 질 향상과 지역경제에 직접적으로 연관된 사업인 만큼 추진에 철저히 해 달라는 당부와 함께, 사회적 거리두기 제2단계 연장과 관련하여 군민의 생명 보호를 위해 불가피하게 추진할 수밖에 없음을 널리 이해해 달라”고 말했다

거창군은 2022년까지 남부권역 개소·운영계획으로 5개 권역이 완성됨에 따라 기계화 영농기반을 다지게 되며, 농업인 편의 제공 등으로 농업경영비 절감과 소득증대에 기여될 것으로 예상된다.

