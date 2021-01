유영민 만난 주호영 "사면, 국민통합 기여 결론나도록 부탁드린다"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 유영민 신임 대통령 비서실장과의 첫 회동에서 전직 대통령들의 사면에 대해 "국민통합에 기여하는 쪽으로 결론 나올 수 있도록 부탁드린다"고 말했다.

주 원내대표는 6일 오후 국민의힘 원내대표실에서 유 실장과의 회동을 갖고 "이 문제로 너무 오래 왈가왈부하는 건 사면이 주는 국민통합 측면을 오히려 훼손할 수 있다"며 이같이 말했다.

그는 "사면은 대통령만이 행사할 수 있는 고유 권한"이라며 "유 실장이 제반사항을 검토해서 이 일로 서로가 불편해지는 일 없고 국민 통합에 기여하는 쪽으로 결론이 나올 수 있도록 잘 부탁한다"고 덧붙였다.

주 원내대표는 "(두 전직 대통령이) 고령이기도 하고 장기간 수감생활을 하고 있기 때문에, 구치소에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 1000명 이상 감염된 상황에서 사면이 필요하고 많이 늦었다는 것이 우리 입장"이라며 "이낙연 더불어민주당 대표가 먼저 (사면을) 제기하고 민주당 측에서 찬반논란을 거치며 오히려 저희가 좀 수모를 당한 것이 아닌가"라고 야당 입장을 강조하기도 했다.

'협치'를 이야기하는 대통령에 대한 불만을 토로하기도 했다. 주 원내대표는 "대통령 만나면 늘 협치, 여야정 상설협의체 말하는데 저희가 볼 땐 그냥 말씀으로만 하는 것 같다"며 "정치가 너무 없는 그런 상황이 너무 안타깝다"고 지적했다.

유 실장은 "지난해 여러가지 어려운 때 주 원내대표과 국민의힘에서 많이 도와줘서 예산도 통과됐다"며 "이슈를 두고 다툼이 있더라도 적어도 국민들을 편안하게 하기 위해서는 여야 없이 협치가 되어야 한다"고 답했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr