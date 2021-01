"北, 2030년까지 방재태세 정비 계획…실현 여부는 글쎄"

日아사히, 북한 내부문건 입수 보도

[아시아경제 정현진 기자] 북한이 태풍 등 자연재해로 인한 피해를 줄이기 위해 2030년까지 방재(防災) 태세를 정비한다는 계획을 세웠다고 6일 아사히신문이 북한 내부문건을 입수해 보도했다.

보도에 따르면 북한 당국은 '재해 위험 저감을 위한 국가 전략'이라는 제목의 문서를 통해 2019~2022년 지역별 방재 계획을 세우고 재해 정보를 수집한다는 계획을 만들었다. 또 2026년까지 해당 정보를 평가, 관리하고 2030년까지 정보 공유 시스템, 인프라, 피난시설을 구축한다는 목표를 세웠다.

아사히는 북한이 매해 발생하는 자연재해로 인한 피해가 경제 성장을 가로막고 있다고 보고 방재 전략을 마련한 것으로 보인다고 분석했다. 지난해 여름에는 태풍 피해가 커질 것으로 예상되자 조선중앙TV가 24시간동안 태풍 접근 정보를 전달했고 김정은 북한 국무위원장이 평양 시민들에게 태풍 피해 지역 복구 작업을 위해 나가줄 것을 호소하기도 했다고 아사히는 덧붙였다.

다만 북한은 기반 시설의 노후화가 심각해 방재 태세 정비가 쉽지 않다. 한국 정부의 2018년 조사에 따르면 북한의 철도는 건설한 지 60~110년이나 지난 다리를 계속 사용하고 있다. 콘크리트로 건설된 간선도로는 파손된 부분을 토사로 메우고 있어 비가 많이 오면 토사가 유실되곤 한다.

아시히에 따르면 평안남도 출신의 50대 탈북민은 "태풍 때 피난처 역할을 하는 방공호와 땅굴은 물이 차서 사용할 수 없다"고 밝혔다.

최진욱 한국전략문화연구센터 원장은 "국제 협력이 없으면 자금을 구할 수 없어 (북한의) 방재 태세 정비도 추진되지 못할 것"이라고 전망했다. 아사히는 북한의 방재 문건은 38페이지 영문판으로 해외자금 조달을 위해 작성된 것으로 보인다고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr