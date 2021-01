[아시아경제 이승진 기자] 홈플러스는 새해 '최상의 맛' 캠페인의 일환으로 7일부터 13일까지 주요 신선 식재료를 저렴하게 선보이는 집밥 먹거리 기획전을 진행한다. 내식 장기화로 단조로워질 수 있는 밥상의 품격을 올리겠다는 취지로 기획된 이번 기획전에서는 한우 불고기와 곰거리, 돈육 삼겹살과 목심 등을 최대 40% 할인된 가격에 만나볼 수 있다. 이 밖에도 과일과 간편식 등을 할인 판매한다. 홈플러스 스페셜 목동점에서 모델들이 집밥 먹거리 행사 상품을 선보이고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr