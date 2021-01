쿠팡, '알뜰한멍냥상회' 오픈…각종 펫용품 한자리에

사료, 액세서리, 목욕용품, 장난감 등 다양한 반려동물 용품 할인 판매

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 이달 10일까지 '알뜰한멍냥상회'를 운영해 약 7300개의 반려동물 용품을 특가에 선보인다고 6일 밝혔다.

쿠팡은 폭넓은 특가 상품을 위해 카테고리관을 운영한다. '알뜰한멍냥상회' 카테고리관은 크게 개와 고양이로 구분돼 각각 사료, 간식, 배변용품, 외출용품, 장난감 등으로 세분화했다. 카테고리관 판매 상품들은 최대 30%의 할인가를 제공하고 있으며 총 90여개의 인기 브랜드가 참여해 다양한 상품을 선보인다.

또 목욕·미용·건강, 하우스·이동장·방석 카테고리는 개와 고양이 용품을 한데 묶어 기능별 맞춤 상품을 한눈에 볼 수 있게 구성됐다. 햄스터, 토끼 같은 소동물을 비롯해 어류, 파충류, 조류 등을 반려동물로 키우는 고객들을 위한 쇼핑 리스트도 놓치지 않았다. 쿠팡 멤버십 회원인 와우 회원들은 특별관에서 최대 65% 할인가로 다양한 상품을 구매할 수 있다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "집콕 기간 동안 반려동물과 보내는 시간이 길어지면서 애완동물 용품에 대한 관심도 커지고 있다"며 "쿠팡은 앞으로도 펫 시장의 트랜드에 맞춰 양질의 상품을 합리적 가격에 제공하도록 최선을 다하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr