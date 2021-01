하나은행, '하나·핀테크 뉴 비즈 아이디어 공모전' 온라인 시상식 개최

총 상금 700만원 및 하나은행과 사업 연계할 수 있는 기회 제공

하나은행은 5일 오후 을지로 본점에서「하나·핀테크 New Biz 아이디어 공모전」온라인 시상식을 개최했다.하나은행 미래금융본부 권효용 셀장(사진 오른쪽)과 서울 핀테크랩 고호현 센터장(사진 왼쪽)이 비대면으로 수상자들에게 상패와 상장을 전달하고 기념촬영을 하고 있다.

[아시아경제 조강욱 기자]하나은행은 을지로 본점에서 '하나·핀테크 뉴 비즈 아이디어 공모전' 온라인 시상식을 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 공모전은 하나은행이 제공하는 오픈 API 및 공공 데이터를 활용한 신사업 아이디어를 기획하고 실제 구현하는 행사로, 서울 핀테크랩과 공동으로 주관했다.

참가팀은 지난달 7일부터 2주 동안 API 연계 서비스를 개발하고, 프로토타입을 구현해 제출했다. 하나은행과 서울 핀테크랩의 API 사업 및 스타트업 투자 전문가들로 구성된 심사위원들이 ‘혁신성, 실현가능성, 성장성, 기술적타당성’을 종합적으로 평가해 심사를 진행했다.

이번 공모전은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 공모 설명회부터 발표 및 질의응답까지 전 과정이 언택트로 진행됐다. 최종 평가를 거쳐 ▲대상 부엔까미노(상금 300만원), ▲최우수상 왓섭(200만원), ▲우수상 케이크랩스(100만원), 푸드노트서비스(100만원)등 4개 팀이 수상했다.

수상팀에게는 상금과 함께 하나은행과의 협업 비즈니스 사업화 검토, 서울 핀테크랩 및 하나은행 1분기 애자일랩 선발 시 가점의 혜택이 주어진다.

하나은행 미래금융본부 관계자는 "자산관리, 결제, 구독서비스, 프롭테크, 인공지능(AI), 빅데이터 등 다양한 사업 영역에서 참신하고 혁신적인 아이디어가 접수됐다”며, "새로운 디지털 생태계 구축을 함께 할 미래 파트너를 찾기 위해 앞으로도 지속적으로 스타트업과의 상생 기반 협업에 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

