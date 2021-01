[아시아경제 박준이 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 54,500 전일대비 2,500 등락률 -4.39% 거래량 1,549,846 전일가 57,000 2021.01.06 09:24 장중(20분지연) 관련기사 두산퓨얼셀, 300억원 규모 연료전지 시스템 장기유지보수계약 체결[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일두산퓨얼셀, 연료전지 시스템 공급계약…"계약금액 800억원" close 은 최대주주인 두산중공업의 특수관계인 박정원 외 9인이 소유한 보통주 532만7207주를 시간외대량매매 방식으로 매각하기로 했다고 6일 공시했다.

이번 매각으로 박정원외 9인의 두산퓨얼셀 지분율은 8.14% 감소한다.

