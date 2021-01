[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대(총장 한수환) 신소재공학부 금속소재공학전공 박영도 교수가 지난달 12월 대한기계학회 최우수 논문상을 수상했다.

박영도 교수는 서강대 이형일 교수 연구실과 자동차 차체 프로젝션 용접 전단파단하중 예측 관련 연구를 2년간 수행하면서 대한기계학회논문집 A(SCOPUS, Transactions of the KSME, A) 2019년 43권 11호에 ‘고강도 강의 이종 재질 및 두께 간 프로젝션용접부 전단파단하중 예측’ 논문을 게재했다.

대한기계학회논문집은 1977년 2월에 창간돼 연 12회 발간을 하는 기계분야 국내 최고 저널이다. 박 교수의 논문은 2019년에 발간된 대한기계학회논문집 A의 최우수 논문으로 선정됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr