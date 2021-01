[클릭 e종목] "자화전자, 카메라 부품 매출 다각화…흑자전환 기대"

대신증권 보고서

목표주가 32% 상향

[아시아경제 이민지 기자] 대신증권은 6일 자화전자에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 32% 상향한 2만6500원을 제시했다.

올해 자화전자는 손떨림보정부품(OIS) 매출 다각화로 영업이익은 201억원을 기록해 3년만에 흑자전환할 것으로 예상된다. 매출액은 3895억원으로 지난해 대비 31.7% 증가할 것으로 추정된다. 박강호 대신증권 연구원은 “본격적인 턴어라운드 시기로 OIS 추가 매출 가능성이 높다”며 “내년 전장부품 매출 예상분을 고려했을 때 주가의 추가적인 상승도 가능할 것”이라고 말했다.

올해는 삼성전자 갤럭시 S21의 조기 출시 효과가 반영될 것으로 보인다. 울트라 모델 비중을 지난해 25%에서 올해 40%까지 늘렸을 것으로 예상돼 OIS 매출도 덩달아 증가했을 것으로 추정된다. 삼성전자는 처음으로 보급형 모델 갤럭시 A 시리즈 상위 모델에도 OIS를 적용할 것으로 전망된다.

OIS를 적용한 울트라 모델은 1억 화소와 고배율 줌 강화로 프리미엄 모델의 차별화 요소로 부각되고 있다. 중국 수출도 늘어날 것으로 예상돼 올해 OIS를 포함한 자화전자의 액추에이터 매출은 3457억원으로 지난해 동기 대비 49.6% 증가했을 것으로 추정된다.

박 연구원은 “삼성전자 프리미엄 모델은 자화전자, 삼성전자, 삼성전기가 공동으로 특허를 보유한 엔코드 타입의 OIS를 적용할 것으로 예상되는데 원가 경쟁력 측면에서 자화전자가 유리하다”며 “중국 스마트폰 업체도 프리미엄 모델에 고배율 줌 기능 상향에 초점을 맞춰 엔코드 타입의 OIS 적용한다는 점도 긍정적”이라고 말했다.

내년엔 전장부품인 PTC히터(고전압용 PTC히터) 매출이 본격적으로 반영될 것으로 기대된다. 현대자동차의 전기자동차 전용 플랫폼에 PTC를 공급해 내년 PTC 매출은 563억원, 2023년엔 716억원으로 증가할 것으로 관측된다. 매출 비중도 올해 4.3%에서 2023년엔 13.3%로 커질 것으로 전망된다.

