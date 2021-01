[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 신문방송학과 윤석년 교수가 방송통신위원회위원장 표창을 받았다고 5일 밝혔다.

윤 교수는 제4기 방송통신위원회 방송통신규제 위원장으로 활동하며 법제 업무에 기여한 공로를 인정받았다.

윤 교수는 언론중재위원회 광주중재위원과 한국방송학회 회장, 광주전남언론학회 회장, 지역신문발전위원을 역임했으며, 현재 방송통신심의위원회 방송자문특별위원장과 광주대 홍보실장, 신문방송사 주간 등을 맡고 있다.

