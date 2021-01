[일문일답] 조희연 "혁신학교, 학력저하 오해…'교육 공무직' 사회적 논의 필요"

기초학력 협력교사 모든 초·중학교 배치

대학생·중학생 함께 하는 '랜선야학' 운영



AI 선도학교 50개 선정·대학 등록금 지원

중1·고1, 입학준비금 30만원씩

[아시아경제 이현주 기자] 서울교육청은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 벌어진 교육 격차를 줄이고 학습 중간층을 복원하기 위해 기초학력 협력교사를 모든 공립 초등학교와 공·사립 중학교에 배치한다.

조희연 서울교육감은 5일 오전 온라인 신년 기자회견을 열고 이런 내용을 담은 올해 교육청 주요 업무계획을 발표했다.

서울교육청은 통합형 원격수업 플랫폼을 구축하고 실시간 쌍방향 화상 도구를 이용해 대학생과 중학생이 함께 하는 '랜선야학'을 운영한다. 초·중·고 50개교를 인공지능(AI) 교육 선도학교로 운영하고 중·고등학교 1학년 신입생을 대상으로 1인당 30만 원의 입학준비금이 지원된다. 아울러 초·중·고·특수 및 각종 학교까지 서울 관내 모든 학교로 친환경 무상급식을 확대할 방침이다.

다음은 조 교육감과 교육청 관계자들 간 진행한 일문일답.

▶각 학교에 배치되는 협력강사는 어떻게 선발되나

=(강연흥 교육정책국 국장) 학교장 채용 방식으로 운영위원회 심의를 거쳐서 선발 될 수도 있다. 앞으로 정교하게 디자인해서 학교에 안내하겠다. 학교 당 1~3명 수요가 더 있다면 이 부분에 대해서는 충분할 수 있게 지원할 예정이다. 원칙은 수업 중 지원하는 것이다. 학생을 분리 시키는 것 아니고. 담당 과목 선생님과 함께 진도 못 따라가거나 부족한 아이들 지원해주면서 뒤처지지 않는 것을 목표로 하고 있다. 교원 자격증 소지자가 원칙이나 전문 분야 학위나 실무 경험이 있어도 가능하다. 마을협력강사나 방과후 교사도 된다. 학력 떨어지는 학생 모아서 지도하는 것은 아니다.

▶도입 10년 된 혁신학교에 대한 학력 저하 불신이 크다.

=(조 교육감) 학력 저하에 대한 오해는 과거 학력관에 기초한 것이라고 본다. 현재 혁신학교는 240여개로 1300여개에 육박한다. 현재의 반론들을 실패의 위기가 아니라 성공의 위기라고 본다. 규모 확대에 따른 새로운 도전이다. 혁신학교의 핵심 원리는 민주성과 수업의 혁신성이다. 민주적인 학교 문화가 서울 교육 정책에서 일반화 되고 있다. 또 독서토론 교육, 사회 현안 논쟁형 토론 수업 등 학습 과정을 통해 역동성과 자기주도성을 살려내는 수업이 진행되고 있다. 혁신학교는 선도적 프로그램에 그 지점이 있다. 더 나아가 디지털형 수업 혁신 지향, 인공지능 기반 수업 혁신까지 확장해야 한다. 혁신성이 우리의 교육 정책, 혁신 교육에 영감을 줬다. 일반화 되고 한 단계 더 가야 한다.

▶교육공무직을 정규직화 하는 법안이 마련되고 있다.

=학교 구성원들 사이 갈등이 있다. 민주화 이후에 교육 시스템은 학교 다양한 구성원들이 자율성과 역동성을 갖도록 하는 방향성을 갖고, 다양한 구성원 자기 목소리 내도록 해왔다. 그래서 공무직은 주변적 존재에서 학교의 당당한 구성원이 됐다. 더 높은 수준에서 상호협력하는 학교를 만들어 나가야 한다. 서로 이익 추구하면서도 협력하고 아이 교육을 위해 최적으로 분업 해야 한다. 당장 법안 만드는 것보다는 법안 정신을 가족논의를 해야 한다. 사회적 논의를 하고 아이들 교육을 위해 양보할 것인지를 논의하는 과정이 있었으면 한다.

=(권성연 기획조정실장) 지난 달 31일 서울학교비정규직연대회의(학비연대)와 퇴직연금 잠정 합의를 맺었다. 잠정 합의안에 따라 이들의 퇴직연금 중 60%를 DB형(확정급여형)으로 전환하고 나머지 40%는 DC형(확정기여형)으로 유지하기로 했다.

▶서울 원격수업 지원 플랫폼은 언제부터 사용되며 교육부와 겹치는 것은 아닌지?

=(조 교육감) '뉴쌤'이라고 부르는 원격수업 플랫폼은 실시간 쌍방향 수업이 가능하다. 현재는 시범단계여서 많은 학교가 들어가진 못 하고 있다. 국산 화상 도구를 탑재해 학습 관리 시스템까지 안정적으로 지원할 방침이다. 기존에는 플랫폼 간 통합 관리가 어려웠는데 이제는 그런 것들이 가능해진다. 교육부가 기본계획을 세워서 해도 3~4년 이후에나 될 것이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr