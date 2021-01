여수시 ‘올해 농촌진흥사업’ 참여 농업인 모집

5분야 9종사업으로 오는 29일까지 신청

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 오는 11일부터 29일까지 ‘올해 농촌진흥사업’ 참여 농업인을 모집한다.

5개 분야의 9종 사업으로, 4억 1700만 원의 사업비가 투입된다.

신청 대상사업은 ▲농촌진흥분야에 원예활동 전문가 활용 도시농업 시범 사업 ▲인재양성분야에 영농승계 청년농 창업지원 사업 ▲ 생활문화분야는 5종 사업으로 치유농업 육성시범 사업 등 ▲꽃도시분야에 농가생산 꽃묘 구입 사업 ▲귀농귀촌분야에 귀농귀촌 영농실습 체험시설 지원사업이다.

사업을 희망하는 농업인 및 단체 등은 농업인상담소 및 해당 읍면동사무소, 농촌진흥과를 통해 자격요건 및 사업내용을 확인한 후, 구비서류 등을 여수시농업기술센터 농촌진흥과에 오는 29일까지 신청하면 된다.

시는 신청농가를 대상으로 사업별 현지 실태조사를 실시하고, 여수시 농업산학협동심의를 거쳐 내달 중 최종 농가를 선정할 계획이다.

기타 자세한 내용은 여수시·여수시농업기술센터 홈페이지를 확인하거나 농촌진흥과로 문의하면 된다.

시 관계자는 “급변하는 농업환경에 능동적으로 대응하는 전문농업인을 육성하고 도농이 상생하는 도시농업 조성으로 아름답고 살기좋은 여수를 만들어 갈 이번 사업에 의욕 있는 농업인 등의 많은 참여룰 바란다”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr