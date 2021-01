[아시아경제 온라인이슈팀] 블랙핑크 로제가 뷰티 화보를 통해 무결점 매력을 과시했다.

5일 로제와 브랜드 '입생로랑 뷰티(YSL Beauty)'가 함께 한 첫 번째 디지털 화보가 공개됐다.

화보 속 로제는 투명하면서도 매끈하게 빛나는 무결점 피부와 깊이 있는 눈매가 시선을 사로잡는다. 애쉬 블론드 헤어 스타일과 블랙 의상이 강렬한 인상을 남긴다.

해당 뷰티 필름은 보그 매거진 웹사이트 및 인스타그램을 통해 공개될 예정.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr