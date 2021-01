'미나리' 새해에도 수상 행진…오스카 청신호

미국 여성 영화기자협회·노스캐롤라이나 비평가협회 등에서 트로피 9개

배우 윤여정 지난해부터 여우조연상 휩쓸어…오스카 전망 밝게 점쳐져

리 아이작 정(정이삭) 감독의 영화 '미나리'가 미국 아카데미 시상식을 앞두고 수상 행진을 이어갔다.

5일 국내 배급사 판씨네마에 따르면 이 작품은 새해에만 트로피 아홉 개를 품었다. 미국 여성 영화기자협회 여우조연상을 비롯해 카프리 할리우드 국제영화제 각본상·음악상, 그레이터 웨스턴 뉴욕 비평가협회 여우조연상·외국어영화상, 노스캐롤라이나 비평가협회 작품상·여우조연상·각본상·켄 하켄 타힐 추모상 등이다.

특히 배우 윤여정은 지난해부터 LA비평가협회, 선셋 서클 어워즈, 보스턴비평가협회 등 각종 시상식의 여우조연상을 휩쓸고 있어 오스카 전망이 밝게 점쳐진다. 그는 '미나리'에서 순자를 연기했다. 1980년대 미국 아칸소로 이주한 한인 가정의 할머니 역할이다. 또 다른 가족 구성원을 연기한 스티븐 연, 한예리, 앨런 김, 노엘 조 등과 호흡을 맞췄다.

'미나리'는 한국계 미국인인 정 감독이 자전적 경험을 바탕으로 연출한 작품이다. 일찍이 작품성을 인정받아 덴버국제영화제 관객상·최우수 연기상(스티븐 연), 선댄스영화제 심사위원상·관객상, 미들버그 영화제 관객상·배우조합상, 하트랜드 영화제 관객상·지미 스튜어트 공로상 등을 수상했다. 콜럼버스 비평가협회와 내슈빌 평론가가 참여하는 뮤직시티 비평가협회와 영화 전문매체 디스커싱필름이 선정하는 비평가상에도 후보로 이름을 올린 상태다.

