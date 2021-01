GS리테일, 빵 브랜드 ‘브레디크’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시가 새로운 빵 브랜드 ‘브레디크’를 선보인다고 5일 밝혔다.

‘브레디크’는 브레드와 부티크, 유니크의 합성어로 고객에게 더 좋은 GS리테일만의 빵을 제공하겠다는 뜻을 담았다.

‘브레디크’로 처음 선보이는 상품은 ‘브레디크 순우유식빵’, ‘브레디크 순우유스틱빵’, ‘브레디크 순우유모닝롤’, ‘브레디크 레몬큐브파운드’ 등 총 4종이다.

‘순우유식빵‘은 물 대신 1A등급 국내산 우유로만 반죽해 부드러운 식감과 우유의 풍미를 살린 상품이다. 샌드위치를 위한 최적의 사이즈를 맞추기 위해 소스와 햄, 치즈가 닿지 않는 끝부분을 최소화해 폭을 9㎝로 만들었다.

‘순우유스틱빵’, ‘순우유모닝롤’ 역시 물 대신 국내산 1A등급, 1등급 밀가루를 사용해 아무것도 바르지 않아도 맛있게 즐길 수 있도록 했다.‘레몬큐브파운드’는 상단의 초코 코팅된 레몬 크림과 레몬 과즙 농축액을 사용한 파운드 케익이 어우러져 산뜻하게 즐길 수 있다.

GS리테일은 출시를 기념하기 위해 이달 8일부터 GS리테일 더팝 앱을 통해 퀴즈이벤트 및 경품이벤트를 진행할 예정이다. 퀴즈 이벤트는 8일부터 17일까지 진행하며, 퀴즈의 정답을 맞춘 고객에게 선착순으로 GS리테일에서 사용 가능한 더팝 리워즈를 제공한다. 경품이벤트는 8일부터 2월 7일까지 진행하며, 구찌 버킷백, 에어팟 프로, 더팝 리워즈 등 경품을 추첨을 통해 지급한다.

GS리테일은 브레디크를 ▲식사대용 ▲포켓샌드 ▲냉장빵 ▲조리빵 ▲냉장디저트 등 5개 카테고리로 나눠 상품을 개발할 계획이다.

김종수 GS리테일 MD본부장은 “고객들에게 베이커리 상품이 점차적으로 주식으로 자리잡고 있다고 판단해, GS리테일에서 베이커리 전문점 이상의 프리미엄 빵을 선보인다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr