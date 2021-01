성장현 용산구청장''품격 높은 국제도시 만들 것''

성 구청장 신년사 영상으로 촬영, 구 유튜브에 송출... 온전한 용산공원 조성, 근현대사박물관 건립 등 약속

[아시아경제 박종일 기자] “사랑하는 용산가족 여러분! 올 한해도 지난 10년, 용산 발전의 빛나는 성과를 이어가며 미래 100년을 향한 기틀을 다져나가겠습니다”

성장현 용산구청장이 4일 열린 신축년 랜선 새해인사회에서 한 말이다.

구청장 신년사를 영상으로 촬영, 구 유튜브에 송출한 것. 구는 매년 초 용산아트홀 대극장에서 주민 2000여명과 함께 관련 행사를 이어왔지만 올해는 상황이 여의치 않다고 판단, 비대면 형식으로 행사를 바꿨다.

성 구청장은 신년사를 통해 “지난해 우리는 미군 장교숙소부지에서 역사적인 구민의 날 기념식을 개최했다”며 “공원조성 사업이 급물살을 타고 있다. 앞으로도 용산공원이 후대에 부끄럽지 않은 세계 최고의 공원으로 조성되도록 용산의 역할을 다할 것”이라고 말했다.

또 “용산을 사람과 공간이 조화를 이루는 품격 높은 국제도시로 만들겠다”며 “신분당선 연장, GTX A와 B노선 사업은 물론이고 머지않아 재개될 남북교류와 철도 연결을 미리 준비해서 명실상부한 동북아 평화와 세계 경제, 교통의 중심도시가 되도록 노력하겠다”고 의지를 밝혔다.

구는 이 외도 용산역 전면에 광화문 광장을 뛰어넘는 대규모 광장인 ‘용산파크웨이’를 조성, 지역 내 주택개발사업도 차질 없이 추진한다는 방침이다.

성 구청장은 “우리 용산 출신 독립영웅, 이봉창 의사를 기념하는 역사 울림관 개관에 이어서 용산근현대사박물관 건립과 역사문화특구 지정 사업도 활발하게 추진해 나갈 것”을 주민들에게 약속하기도 했다.

구는 스마트시티 사업도 강화한다. 성 구청장은 “4차 산업혁명 시대를 선도하겠다”며 “구민들의 일상과 구정 전반에 ICT 기술이 융합된 스마트시티 조성에 박차를 가하고 ‘용산형 뉴딜’을 추진할 것”이라고 말했다.

아울러 그는 “모두가 함께 누리는 복지 인프라 강화에도 심혈을 기울이겠다”며 “100억 자산의 용산복지재단, 100억 꿈나무 장학기금, 110억 일자리기금으로 구민의 꿈과 희망을 계속 응원할 것”이라고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr