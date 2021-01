美 "이란 억류 韓선박 즉각 석방해야"‥이란 "기술적 사안"

이란의 우리 선박 억류 두고 양측 공방

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국무부가 4일(현지시간) 이란이 억류한 한국 국적 유조선을 즉시 석방할 것을 요구했다.

미 국무부는 이날 대변인 명의 성명을 통해 이 같은 입장을 밝혔다. 국무부 대변인은 이란이 걸프만에서의 항행 자유를 위협하고, 대이란 제재 완화를 강요하려고 한다고 지적했다.

이란 측은 이번 사건이 기술적인 조치라고 주장했다. 사이드 하티브자데 이란 외무부 대변인은 "지방 당국의 초기 보고에 따르면 이 사안은 완전히 기술적인 것이며, 해당 선박은 해양 오염에 대해 조사하라는 법원의 명령에 따라 조치된 것"이라고 말했다.

하티브자데 대변인은 "이 문제는 법의 테두리 안에서 다뤄질 것"이라고 덧붙였다.

이란 혁명수비대는 이날 오전 10시께 "해양 환경 규제를 반복적으로 위반했다"며 한국케미호를 나포했다. 해당 선박에는 한국인 5명을 포함해 인도네시아·베트남·미얀마 국적 선원 20명이 승선했다.

