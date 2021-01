아주저축은행, 신임 대표에 신명혁 전 우리은행 부행장 내정

[아시아경제 이민지 기자] 지난해 말 우리금융지주 손자회사로 편입된 아주저축은행 최고경영자(CEO)에 신명혁 전 우리은행 부행장이 내정됐다.

4일 금융권에 따르면 아주캐피탈은 지난달 30일 임원후보추천위원회(임추위)를 열고 신명혁 전 우리은행 자산관리그룹 집행부행장 겸 우리금융지주 자산관리총괄 부사장을 CEO 최종 후보자로 단독 추천했다. 이에 따라 신 내정자는 이달 중 이사회를 거쳐 오는 3월 주주총회에서 최종 선임될 예정이다.

신 내정자는 1992년 우리은행에 입행한 뒤 우리은행 부산서부·강동강원영업본부 본부장, 우리은행 신탁연금·중소기업그룹 상무, 우리은행 중소기업그룹·WM그룹 집행부행장보, 우리은행 자산관리그룹 집행부행장 등을 거쳤다.

우리금융지주는 지난달 아주캐피탈의 자회사 편입을 마쳤으며, 아주캐피탈의 100% 자회사인 아주저축은행을 손자회사로 편입했다. 우리금융은 향후 아주캐피탈로부터 아주저축은행 지분을 인수해 자회사로 편입할 계획이다.

