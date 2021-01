조봉환 소진공 이사장, 새해 전통시장 찾아 상인들 격려

[아시아경제 이준형 기자] 조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장이 4일 새해를 맞아 서울중부센터에 이어 대전 현충원과 대전 전통시장 등을 방문했다.

조 이사장의 새해 첫 행보는 서울중부센터였다. 그는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파 속에서 소상공인을 지원해온 소상공인지원센터 직원들에게 올해도 적극적으로 지원에 나서줄 것을 당부했다.

이후 대전현충원을 참배한 조 이사장은 대전 중리전통시장과 대전중앙시장활성화구역을 잇따라 방문해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 상인들을 격려했다.

조 이사장은 "올해는 소상공인과 전통시장의 디지털화와 자생력 강화를 위한 정책 지원에 집중할 것"이라며 "지역경제 활성화를 위한 맞춤형·현장 중심형 정책 지원을 적극 수행하겠다"고 밝혔다.

