영등포구 초등학생 방과후 돌봄 아이랜드 7·8호점 개소

당산2동, 신길1동에 7·8호점 개소 방과후 돌봄, 놀이 ·문화 ·예술 ·스포츠 프로그램 운영…긴급돌봄 제공도...만 6~12세 이하 아동 상시 모집…맞벌이가정 자녀, 저학년 우선

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 초등학생의 방과 후 돌봄을 책임지는 ‘아이랜드’를 당산2동(국회대로37길 19), 신길1동(도신로54길 15-12)에 추가 개소한다.

새롭게 개소하는 아이랜드 7, 8호점은 아이들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 공간으로의 새 단장을 마치면 1월11일부터 본격적으로 운영을 시작한다.

아이랜드(우리동네키움센터)는 맞벌이 부부나 한부모 가정 내 초등학생 자녀들에게 방과 후 돌봄서비스를 제공하는 틈새 보육시설로, 교과 후 집에 혼자 남겨지거나 학원을 전전하는 등 공공돌봄의 사각지대에 있는 초등학생들을 위한 놀이·문화·예술·스포츠 프로그램을 주로 진행한다.

최근 코로나19의 확산으로 등교수업이 전면 중단됐던 때에는 오전부터 문을 열고 긴급돌봄을 제공, 공백없는 보육환경 조성에 힘쓰기도 했다.

센터에는 사회복지 경력이 풍부하고 보육 관련 자격증을 보유한 센터장과 돌봄교사가 상주, 아이들과 함께 놀이, 독서, 신체활동 등 다양한프로그램을 진행한다.

새로 개소한 아이랜드 7, 8호점은 각각 당산2동과 신길1동에 위치, 지역 내 돌봄 수요와 학생들의 주요 이동동선을 고려해 선정됐다.

당산2동 아이랜드는 약 35평 규모로, 대단지 아파트가 인근에 위치, 지역 내 주요 돌봄중심지로의 자리매김이 기대된다.

신길1동 아이랜드는 약 23평 규모이며, 주택 앞마당을 활용해 아동의 활동범위를 확대해 운영할 방침이다.

두 곳의 아이랜드 모두 방과 후 돌봄프로그램에 필요한 활동실과 별도의 ‘쉼’ 공간이 마련된다. 또 정적·동적 공간을 구분, 이용 아동의 활동 편의를 높이기 위해 노력했다.

이용 정원은 20~25명으로 학기 중에는 오전 11시부터 오후 8시까지, 방학 중에는 오전 9시부터 오후 7시까지 운영한다. 현재는 코로나19의 확산으로 휴원 조치 중에 있으나, 방학 중 운영시간을 적용해 긴급돌봄을 진행하고 있다.

이용 아동은 상시 모집, 부모 소득에 관계없이 지역 내 만 6세부터 12세 이하 초등학생이면 누구나 신청이 가능하다. 정원 초과 시에는 맞벌이 가정의 자녀와 저학년 아동을 우선 선발한다.

구는 지난해 12월 기준, 총 6개 소 아이랜드(영등포본동, 당산1동, 대림1동, 문래동, 여의동, 도영)를 운영, 올해도 돌봄이 필요한 지역에 추가 개소, 촘촘한 돌봄체계 구축에 힘쓸 계획이다.

아이랜드 이용신청은 우리동네키움포털 홈페이지에서 가능하다. 기타 궁금한 사항은 아동청소년복지과로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “지난 해 10월 아이랜드 1호점이 첫 문을 연 이후 8호점까지 개소하며 지역 내 돌봄공백 해결사로 자리매김하고 있다”며 “우리 아이들이 안전하게 뛰어놀고, 마음껏 꿈꾸고, 건강하게 성장할 수 있는 탁트인 영등포를 만드는 데 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr