[신년사]조좌진 롯데카드 대표 "우리만의 길 만들어 나갈 것"

고객·시장 중심의 경영

디지털 전환 등 강조

[아시아경제 기하영 기자]조좌진 롯데카드 대표가 신년사에서 "우리 방식으로 우리만의 롯데카드를 만들어 나가자"고 강조했다.

조 대표는 4일 사내 비대면 협업 플랫폼 '팀즈'를 통해 "올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 불확실성, 최고금리 인하, 가맹점 수수료율 재산정 등 많은 도전과제들이 있다"며 이 같이 밝혔다.

조 대표는 롯데카드가 만들어가야할 길에 대해 5가지 방향성을 제시했다. 그는 "외부 고객들의 시각으로 생각하고 의사결정하는 아웃사이드 인의 고객·시장 중심의 경영을 해야한다"면서 "우리만의 자산을 최대한 활용하는 데에도 집중해야한다"고 말했다.

이어 "신용카드 업의 본질에 충실한, 진정한 금융사로서의 우리만의 모습을 만들어 나가야한다"며 "특히 디지털 전환은 생존과제로, 우리의 일하는 방식과 영역에서 디지털이 일상으로 자리잡고, 새로운 시대의 변화를 적극적으로 읽고, 이해하고, 앞장 서서 끌고 나갈 수 있는 우리만의 디지털 비즈니스 모델에 대한 고민들도 발빠르게 진행돼야 한다"고 강조했다.

마지막으로 조 대표는 "생각과 의지도 중요하지만 실행력을 배가할 수 있는 치열함과 끈기도 필요하다"며 "오퍼레이션 리더십을 확보해 나가자고"고 당부했다.

