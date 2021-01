푸조·시트로엥, 광주 서비스센터 확장 이전

광주 소촌산단 삼거리 인근…전남권 고객 접근성↑

[아시아경제 김지희 기자] 푸조와 시트로엥, DS 오토모빌의 공식 수입원인 한불모터스가 푸조·시트로엥 광주 서비스센터를 확장 이전하고 광주 및 전남권의 서비스 강화에 나선다.

한불모터스의 공식 딜러사인 에스모터스에서 운영하는 푸조·시트로엥 광주 서비스센터는 광주 소촌산단 삼거리 인근에 위치한다. 차량 이용 기준으로 유덕 나들목(IC)과 5분 이내 거리에 있으며, KTX가 정차하는 광주송정역, 광주 1호선 송정공원역, 그리고 광주공항과도 인접해 광주시는 물론 전남권 고객의 접근 편의성이 우수하다.

새롭게 이전한 광주 서비스센터는 연면적 약 2640㎡(약 800평) 규모로, 총 7대의 워크베이와 최첨단 정비 시설을 통해 월 평균 약 500대 이상의 정비가 가능하다. 일반 정비부터 판금 및 도장 등 사고 수리까지 통합 운영한다. 서비스센터 내부는 브랜드 최신 콘셉트를 적용한 리셉션과 고객 대기실을 마련해 고객들이 편안하게 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다.

김장훈 에스모터스 대표는 “이번 서비스센터 확장 이전을 통해 광주 전남권 고객들에게 보다 쾌적한 서비스 환경을 제공할 수 있음은 물론 접근성 또한 더욱 용이해졌다”며 “고객들의 성원에 보답할 수 있도록 지속적인 투자와 노력을 아끼지 않을 것“이라고 말했다.

