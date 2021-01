출범 10주년 CJ ENM 새 CI 내걸고 재정비

E&M·오쇼핑 구분도 엔터테인먼트·커머스로 변경

출범 10주년을 맞은 CJ ENM이 새 CI(기업이미지)를 내걸고 재정비에 나선다.

CJ ENM은 4일 "독창적인 콘텐츠 지식재산권(IP) 경쟁력을 바탕으로 글로벌 콘텐츠 기업 이미지를 강화하기 위해 새 CI를 도입했다"고 전했다. 기존 'ENM' 로고에서 알파벳 'N'의 크기를 균등하게 맞췄다. 텍스트 가독성을 높여 다양한 디지털 플랫폼에 최적화시켰다. 관계자는 "엔터테인먼트(Entertainment)와 머천다이징(Merchandising)의 축약어였던 기존 CI의 의미도 확장했다. CJ ENM의 핵심사업을 두루 아우르는 의미를 지닌다"고 설명했다.

CJ ENM은 그동안 양대 사업 축이었던 E&M(엔터테인먼트와 미디어)과 오쇼핑(홈쇼핑)의 구분도 엔터테인먼트와 커머스로 변경했다. 각 사업 영역을 보다 직관적으로 이해하게 했다. 엔터테인먼트 부문의 새 슬로건은 'Untold Originals(언톨드 오리지널스)'로 정했다. '당신이 아직 발견하지 못한, CJ ENM이 가진 무궁무진한 이야기'라는 뜻이다. 관계자는 "'공감과 연대를 통한 즐거움(Happiness and Togetherness)'을 IP 철학으로 삼아 전 세대가 공감하는 멀티 제너레이션 콘텐츠를 만들고, 나아가 나이·세대·언어의 장벽을 뛰어넘겠다는 포부를 담았다"고 했다.

