“도민과 함께 위기 넘어 더 큰 경남, 더 큰 미래 열겠다” 의지 다져

김경수 도지사, 신년 참배로 2021년 새해 업무 시작

4일 국립3·15민주묘지, 창원충혼탑 참배… 코로나 상황 감안 단독 참배

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사가 4일 오전 국립3.15민주묘지와 창원충혼탑에 참배하는 것으로 신축년 새해 업무를 시작했다.

김 지사는 먼저 국립3.15민주묘지를 방문해 민주영령들의 숭고한 뜻을 기리며 헌화와 분향을 한 후 참배록에 “3?15의거로 민주주의 위기를 넘었습니다. 도민들의 힘으로 코로나 위기를 이겨내고 더 큰 경남, 더 큰 미래를 열겠습니다”라고 남겼다.

이어 김 지사는 경남 출신 호국영령의 위패를 모신 창원충혼탑을 찾아 묵념하며 영령들의 넋을 위로했다.

참배록에는 “님들의 희생과 헌신이 경남을 지켰습니다. 도민과 함께 오늘의 위기를 넘고 더 큰 경남, 더 큰 미래를 열겠습니다”는 글을 남기며 새해 도정에 임하는 의지를 다졌다.

한편 이날 참배는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 예년과 달리 양 부지사를 비롯한 간부공무원 참석 없이 단독 참배로 진행됐다. 이후 도청으로 이동한 김 지사는 비대면 영상회의를 통해 직원들에게 새해 인사를 전하는 것으로 시무식을 대신했다.

