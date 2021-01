시그니엘서울 스위트룸 50만원대…롯데호텔, 신년 프로모션

2021년 첫 프로모션 '딜 오브 더 이어'

[아시아경제 차민영 기자] 작년 롯데호텔의 베스트셀러 상품들이 돌아왔다.

롯데호텔은 신년 첫 프로모션인 ‘딜 오브 더 이어’ 상품들을 이달 31일까지 선보인다고 4일 밝혔다. 작년 한 해 가장 많은 사랑을 받았던 인기 상품들을 다시 선보이는 것으로 오는 8월 31일까지 이용 가능하다.

시그니엘 서울 및 부산은 스위트룸 상품을 50만원대부터 판매한다. 두 호텔은 지난해 국내로 발길을 돌린 신혼여행객들이 많이 찾아오면서 스위트룸 판매 비중이 눈에 띄게 상승했다. 이에 최고의 럭셔리 서비스와 멋진 뷰를 갖춘 스위트룸을 시그니엘의 시그니처 디퓨저와 함께 구성해 신혼부부들의 만족도를 더욱 높인다.

롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워는 ‘라캉스(라운지+호캉스)’의 성지로 꼽힌다. 라캉스의 핵심인 호텔 라운지 ‘르 살롱’은 수준 높은 먹을 거리로 많은 미식가들로부터 호평을 받고 있다. 점심 또는 저녁 선택이 가능한 라세느 뷔페 식사권을 포함한다.

아이를 포함한 가족 고객들이 즐겨 찾는 롯데호텔 월드와 제주는 어린이 눈높이의 특전을 더했다. 롯데호텔 월드는 2인 조식과 함께 롯데월드 어드벤처 자유이용권을 최대 3매 제공하며 28만원부터 시작된다. 롯데호텔 제주는 2인 조식을 비롯해 사계절 온수풀 ‘해온’ 무료 이용 및 컬러링 키트, 수영장에서 유용한 스위밍 쿠션으로 구성됐다. 가격은 30만원부터다.

롯데시티호텔 마포·김포·제주·대전·구로·명동 등 6곳은 최저 7만2000원부터 패키지를 예약할 수 있다. 배달의 민족 1만원권 쿠폰 제공으로 호텔 인근에 몰려 있는 맛집과 시너지를 낸다. 언택트와 합리적인 가격을 함께 누릴 수 있어 앱 사용에 익숙한 밀레니얼 세대의 주목을 받고 있다. L7호텔 명동·강남·홍대는 객실 1박과 함께 클린 앤 비건 뷰티 브랜드 아로마티카의 뷰티 케어 세트로 구성된다. 웰컴드링크와 스타벅스 기프트카드, 오후 3시 레이트 체크아웃 등의 추가 혜택을 제공한다.

롯데호텔 관계자는 “이번 프로모션을 통해 신축년 새해에도 고객들의 사랑을 받을 수 있는 상품과 서비스를 선보이기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr