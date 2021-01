안다즈 서울 강남, 신년맞이 이벤트…최대 25% 할인

회원가 대상…비회원도 최대 20% 할인

[아시아경제 차민영 기자] 하얏트 계열 럭셔리 라이프스타일 호텔 ‘안다즈 서울 강남’은 새해를 맞아 객실을 최대 25% 할인 판매하는 특가 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 프로모션은 호스피탈리티 스위트를 제외한 객실 및 스위트 객실에 적용된다. 하얏트 월드 회원은 당일 객실 요금의 최대 25%, 비회원은 최대 20% 할인이 적용된다. 모든 객실 및 스위트 객실은 55~65인치 TV를 갖추고 있으며, 미니바에는 주류를 제외하고 무료로 이용할 수 있는 음료와 스낵이 준비돼 있다.

디럭스·프리미엄 객실에는 공기 중의 유해 바이러스를 99.99% 박멸해주는 캐리어 공기청정기도 구비돼 있다. 객실 뿐만 아니라 호텔 모든 공간은 세계청결산업협회가 주관하는 환경소독 국제 인증인 GBAC STAR 기준을 따라 전문 방역 소독을 진행 중이다.

투숙 고객은 온수풀 및 자쿠지, 공용 사우나를 갖춘 실내 수영장과 24시간 운영하는 체육관 역시 무료로 이용할 수 있다. 다만 본 시설은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에 따라 운영 방침이 변경될 수 있다. 할인 적용 가격은 2인 기준 최저 24만7000원부터며 해당 금액에 10% 세금이 별도 부과된다.

