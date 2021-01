[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 데코하우스매장에서 2021년도 신축년(辛丑年) ‘하얀 소의 해’를 맞아 집안에 두고 볼 수 있는 소모양의 장식품을 선보이고 있다. 소모양의 장식품은 크기가 작아 어느 곳에 두고 보아도 질리지 않고 귀여운 모습을 하고 있어 눈길을 끌고 있다.

