[신년사]유경선 유진 회장 “팬데믹 극복 위해 시선·역량 높여야”

[아시아경제 김희윤 기자] 유경선 유진그룹 회장은 3일 신년사를 통해 "코로나19 위기를 극복하기 위해선 임직원들의 시선과 역량을 최고 수준으로 만들어야 한다"고 밝혔다.

유 회장은 이날 임직원들에게 "유진의 사명은 끊임없는 발전을 위해 근본부터 혁신하는 회사라는 뜻"이라며 "유례없는 변화의 시대에 기업의 생존과 발전을 위해선 '전환의 방향성'과 이를 실행하기 위한 '역량'이 중요하다"고 역설했다.

이어 "혁신을 하기 위해서는 임직원들의 시선과 역량이 최고의 회사가 투자하는 곳, 최고의 회사가 연구하는 것, 최고의 회사가 지향하는 점에 맞춰 있어야 한다"고 말했다.

아울러 "우리에겐 새로운 것을 빠르게 습득하고 현업에 연계해 통합적으로 사고할 수 있는 스마트(Smart)함과 혁신과 변혁의 파도를 넘어 희망차게 나아가는 아미(Army) 정신이 있다"며 "현재의 역량과 시선을 한 단계 올린다면 주주와 고객, 임직원과 사회구성원 모두가 환호하는 회사를 만들 수 있을 것"이라고 전했다.

유 회장은 "오늘에 만족하기 보다는 더 높은 곳을 바라볼 때 성장의 발판이 마련될 것이고 성과에 자부심을 가져야 최고의 일터가 될 것"이라며 "직원들끼리 격려하고 존경하며 사랑하는 문화는 지키면서 유진의 Smart Army가 되는 한 해를 만들어 가자"고 덧붙였다.

지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움 속 수고한 임직원에게 감사의 말도 전했다. 유 회장은 "누가 보지 않아도 집중하고, 독려하지 않아도 성장하며, 대면하지 않고서도 제품과 서비스를 제공하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다"면서 "어려운 상황 속에서도 모두가 잘 해 줬다"고 격려했다.

마지막으로 유 회장은 "올 한 해의 노력은 반드시 효과를 드러낼 것"이라면서 "회사의 행복이 개개인의 행복으로 돌아가게 할 것이다"고 강조했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr