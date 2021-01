코로나19 극복한 이탈리아 간호사, 여자친구에게 '방호복 청혼' 뭉클

"코로나19에서 회복돼 바이러스 최전선에서 싸우는 간호사로서 진정한 삶은 소소하고 단순한 것들"

[아시아경제 나한아 기자] 이탈리아에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자를 돌보는 한 남자 간호사가 방호복을 입고 특별한 방법으로 여자친구에게 청혼 해 온라인상에서 화제가 되고 있다.

2일(현지시간) AFP통신과 가디언 등에 따르면 이탈리아 남부 풀리아주의 한 병원에서 근무하는 간호사 주세페 푼젠테는 페이스북에 방호복을 입고 뒤돌아 서 있는 자신의 사진을 올렸다.

이 사진에서 푼젠테는 병원의 호흡기 병동 복도에 서서 머리부터 발끝까지 덮은 방호복을 입고 있었으며 방호복 등 쪽에는 이탈리아어로 "카멜리, 나랑 결혼할래?"라는 문구가 쓰여 있었다. 이 문구 아래에는 대답을 요구하는 듯한 '네', '아니오'라는 단어도 함께 적혀 있었다.

앞서 푼젠테는 지난해 3월 코로나19에 걸렸다가 극복한 경험이 있다. 또 그는 최근 코로나19 백신을 맞았다고 언론은 전했다.

그는 페이스북에 "코로나19에서 회복돼 바이러스 최전선에서 싸우는 간호사로서 진정한 삶은 소소하고 단순한 것들로 이뤄져 있다는 생각을 하게 됐다"라고 적었다.

이어 "가까운 친구, 가족, 미래의 한 사람처럼 너와 함께, 카르멘 핀토"라고 하며 그의 여자친구 카르멘 핀토에게 페이스북을 통해 공개 고백을 했다.

이를 본 여자친구 핀토는 해당 페이스북 글에 하트 이모티콘과 함께 "YESSSSSS"라는 댓글로 청혼을 승낙했다.

푼젠테의 '방호복 페이스북 청혼'은 지난 2일까지 500개가 넘는 '좋아요'를 받고서는 네티즌들의 입소문을 타고 SNS 등에서 퍼져나갔다.

