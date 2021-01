한국 소방기술, 2025년까지 선진국 90% 수준으로 향상

우수 소방업체에 자금·기술개발 지원

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 현재 선진국의 76% 정도인 소방산업 기술력을 2025년까지 90% 수준으로 높이고 국내 소방업체의 해외수출 지원을 강화한다.

3일 소방청에 따르면, 2019년 기준으로 국내 소방산업체 9507곳에는 17만5000여명이 종사하고 있으며 총 매출액은 약 16조9000억원 규모다. 이 중 소방시설공사업이 전체의 61.5%인 5851개를 차지하고 있으며, 제조업이 7.1%, 설계업 8.0%, 관리업 3.4%, 감리업 5.1%, 방염업 8.6%, 도·소매업 6.3% 등으로 집계됐다.

국산 소방제품의 해외 수출은 지난해 1~10월 기준 2740억원으로 전년도 같은 기간 2841억원보다 3.5% 감소했다. 수출 품목별로는 스프링클러헤드, 신축배관 등 기계장치가 69.8%로 가장 많았고 이어 소화장치 18.2%, 소방차량 6.6%, 경보장치 3.1%, 방염내화제품 2.3% 등의 순이었다. 국가별로는 아시아 지역 수출이 70.7%로 가장 많았고 EU 9.2%, 북미 8.3%, 중동 6.9%, 중남미 2.4% 등이었다.

소방청은 현재 선진국의 76% 정도인 기술력 수준을 2025년까지 90%까지 높여 수출이 증대되도록 4개 분야에 대한 시책을 중점 추진한다는 계획이다.

우선 소방용품의 품질을 높이기 위해 법적 근거가 없는 KFI(한국소방산업기술원) 인정 대상인 휴대용비상조명등, 가스소화설비 과압배출구 등 62개에 대해 성능 인증기준을 강화한다. 소방장비 판매업 등록제도 도입해 납품능력이 있는 전문업체가 낙찰을 받을 수 있도록 추진한다. 또 소방산업펀드를 통해 강소기업과 그린뉴딜 관련업체에 총 185억원을 지원하는 한편 제조설비와 부품의 국산화를 지원하고 신기술과 신제품의 해외인증 취득도 지원할 방침이다.

4차산업과 연계한 연구개발 등 첨단기술이 적용된 소방용품·설비를 개발하는 15개 기업에게는 2023년까지 총 10억원을 지원해 실용화를 앞당긴다. 현재 국내 소방산업체 중 98.4%가 내수에만 의존하고 있는 점을 개선해 해외시장 개척단을 운영하고, 태국과 말레이시아 등의 구매단을 직접 초청할 계획도 갖고 있다.

소방청 관계자는 "세계 소방시장의 경향에 맞는 제품으로 승부를 걸어야 수출 활로가 개척되는 만큼 기술개발과 마케팅 지원을 병행하는 정책을 강화하겠다"고 말했다.

