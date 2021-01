서울 '암사 차량 나들목' 4일 개통 … 주차 혼잡문제 개선

광나루한강공원 통행 편리해져

[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 광나루한강공원과 암사동 일대를 연결하는 '암사 차량 나들목'을 4일 오전 10시부터 개통한다고 3일 밝혔다.

광나루한강공원은 주말이나 여름철 차량 이용객이 급증하면 차량 나들목이 부족해 주차 혼잡이나 출입 지연 등의 불편이 있었다. 특히, 공원에 인접한 암사동 주거지로 진출하기 위해서는 광진교 인근의 즈믄길 나들목만 이용할 수 있어 차량 출차 지연 문제가 컸다.

이를 개선하고자 서울시 한강사업본부는 지난 2017년 11월 나들목 신설 공사를 시작해 폭 5m, 연결길이 73m의 차량진출 전용 나들목을 완공했다. 사업비로 국비 58억을 포함해 총 76억원이 투입됐다.

지난해 9월에는 인접한 암사 보행 나들목을 전면 리모델링해 걸어서 한강공원을 방문하는 시민들에게 쾌적하고 안전한 환경을 제공하고 있다.

시는 오는 2022년 암사동 유적지와 한강공원을 잇는 녹지길 '암사초록길'이 완공되면 광나루한강공원이 누구나 편하게 찾을 수 있는 도심 속 역사·문화·생태공간으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.

양돈욱 서울시 한강사업본부 치수과장은 "암사 차량 나들목 개통으로 시민들이 광나루한강공원을 이용하는데 보다 편리해질 것"이라며 "앞으로도 한강공원 접근시설을 보완해 가겠다"고 말했다.

