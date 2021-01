美 캘리포니아 중환자실 병상 동나

환자 급증으로 고압산소 장치 고장

일부 주선 신규 감염ㆍ사망자 최고치

[아시아경제 국제부 기자] CNN 방송은 2일(현지시간) 로스앤젤레스(LA)를 중심으로 한 남부 캘리포니아와 샌와킨밸리 지역에서 중환자실 병상이 동났다고 보도했다.

또 LA카운티의 6개 병원에서는 환자 급증으로 고압의 산소를 공급하는 장치가 제대로 작동하지 않아 미 육군 공병부대가 투입됐다. 코로나19 환자가 몰려들며 치료에 필요한 산소 수요가 급증하자 노후한 인프라(기반시설)가 이를 감당하지 못하게 된 것이다.

캘리포니아주에서는 지난달 31일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 574명에 달하며 팬데믹(세계적 대유행) 이후 최고치를 기록하기도 했다.

또 텍사스주에서는 지난 1일 코로나19 입원 환자가 1만2400명을 넘기며 5일 연속으로 기록을 경신했다. 조지아주에서 신규 감염자 8700여명이 나오며 새 기록을 썼고, 메릴랜드주에서는 이날 신규 확진자가 역대 두 번째로 많이 나왔다. 아칸소주에도 4300여명의 신규 감염자가 발생해 감염자가 가장 많이 나온 날이 됐다.

애사 허친슨 아칸소 주지사는 "새해를 시작하며 우리의 첫 번째 결심은 가이드라인을 준수하자는 것이 돼야 한다"며 "우리 모두는 각자의 몫을 해야 한다"고 트위터에 썼다.

앞으로도 사태가 악화할 것이란 전망이 많다. 크리스마스와 신년 연휴를 거치며 많은 사람이 여행에 나서고 가족ㆍ친지와 만난 여파가 1∼2월 중 가시화되리란 것이다.

일례로 미 워싱턴대 의과대학 보건계량분석연구소(IHME)는 1월 한 달간 미국에서 11만여명이 추가로 사망할 것으로 점치고 있다. 이 연구소는 최근 코로나19 예측 모델에서 2월 1일 미국의 누적 코로나19 사망자 수를 45만9324명으로 전망한 바 있다.

존스홉킨스대는 2일 미국의 누적 코로나19 확진자 수를 2017만여명, 누적 사망자 수를 34만8000여명으로 각각 집계했다.

