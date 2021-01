속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 고양시는 덕양구 한 요양병원에서 종사자와 입소자 등 9명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 2일 밝혔다.

앞서 시는 지난 1일 이 요양병원 선제검사를 통해 종사자 1명이 확진되자 입소자 195명, 종사자와 간병인 105명 등 총 300명을 대상으로 전수검사를 했다. 그 결과 입소자 3명과 종사자 및 간병인 5명 등 총 8명이 2일 추가 확진 판정을 받았다.

이에 따라 이 요양병원 관련 확진자는 현재까지 총 9명이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr